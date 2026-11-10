Психолог Егоренкова: просмотр черно-белого фильма требует внимания к деталям

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10 ноября отмечается День просмотра черно-белого фильма, однако многие современные дети не знакомы с этой формой кинематографа. При этом просмотр такого кино полезен для ребенка, рассказали Москве 24 в пресс-службе НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Как пояснила эксперт НМИЦ, медицинский психолог Ольга Егоренкова, цветные фильмы быстрее захватывают внимание благодаря ярким образам, движению и визуальным эффектам: цвет помогает замечать детали и лучше ориентироваться в происходящем на экране.

Черно-белая картина требует внимания к деталям, сосредоточенности на мимике, жестах и голосах персонажей, музыке, а также на том, как разворачивается история. Таким образом, подобные фильмы позволяют лучше понимать, что чувствуют герои, почему они так поступают и что переживают.

Кино, по словам Егоренковой, является особым жанром искусства, который важен для духовно-нравственного развития и обладает эстетической и духовной силой, влияющей на душу ребенка, его чувства и эмоции.

При совместном просмотре впечатление усиливается, а между родителями и ребенком возникает доверительное общение: дети ощущают поддержку близких, их участие и живой интерес к тому, что их занимает. Что выбрать – черно-белую или цветную картину – родители решают с учетом возраста ребенка, его интересов и увлечений.

Во время подготовки к кинопросмотру специалист рекомендовала в первую очередь выбрать подходящий фильм. Ребенок нередко формирует ценностные ориентиры самостоятельно, поэтому важно не только подбирать и накапливать полезные видеоматериалы, но и исключать из детского просмотра фильмы, где звучит грубая речь, показываются негативные модели поведения или используется ненормативная лексика. Контент должен быть познавательным, а его смысл и продолжительность – подходить ребенку по возрасту.

Время для киносеанса стоит выбирать так, чтобы его не занимали бытовые и учебные дела: важнее всего – теплые минуты, которые семья проводит вместе. До начала просмотра полезно спросить, знаком ли ребенок с содержанием фильма, особенно когда картина создана по известной книге: можно попросить его описать персонажей и пересказать, чем заканчивается история.

Во время просмотра лучше не задавать ребенку много вопросов, иначе он потеряет нить истории. Если ему встретятся непонятные слова или действия героев, стоит приостановить просмотр и объяснить их.

Специалист также посоветовала не сдерживать детские эмоции. Сочувствие персонажам и отклик на события на экране помогают формировать эмоциональную память, а также нравственное отношение к разным жизненным ситуациям и поступкам.

Когда фильм закончится, нужно обсудить его: какие чувства он вызвал, что запомнилось, какие поступки героев и отдельные детали взволновали и по какой причине. Разговаривать с ребенком важно в любом возрасте, подчеркнула эксперт. Для такого разговора нужны теплота, такт, умение слушать без перебивания и уважительный интерес к мыслям и чувствам собеседника.

Со школьниками можно разобрать конфликт, кульминацию и развязку. Детям такого возраста стоит рассказать о позиции автора и о средствах, с помощью которых она передана зрителю. Начать разговор лучше с настроения и эмоций ребенка, вызванных увиденным.

Егоренкова также отметила, что хороший фильм еще долго будет переосмысляться, поэтому родители могут показать ребенку другие произведения искусства, связанные с темой фильма: живопись, спектакли, музыку. Художественные образы влияют на эмоциональную сферу и помогают формировать нравственность и ценностные убеждения.

Семейные кинопросмотры сближают и объединяют, отметила специалист. Родители могут увидеть эмоции своего ребенка, а он – эмоциональный мир взрослых. В центре называют это важной частью воспитания и передачи духовно-нравственных ценностей.

Ранее Владимир Путин предложил давать возможность школьникам, студентам и пенсионерам смотреть бесплатно фильмы про историю России. По его мнению, это позволило бы людям сохранить часть семейного бюджета и потратить деньги на другие нужды. Президент добавил, что частично такая работа уже ведется в рамках Пушкинской карты, однако механизм можно расширить.