RT: отношения России и НАТО обсуждаются на переговорах в Абу-Даби

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Отношения России и НАТО обсуждаются на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Об этом RT сообщил источник, близкий к ходу дискуссий.

Он намекнул, что к украинскому вопросу стороны еще не переходили. При этом тема Украины будет не единственной, которую обсудят на переговорах, сказал корреспондент Иван Медведев. По его словам, основной темой встречи станет создание единой системы безопасности на Европейском континенте.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби около 11:15 10 ноября. Консультации планируется продолжить и 11 ноября. Ожидается, что представители Москвы, Киева и Вашингтона обсудят гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Помимо Украины и США, там также присутствует главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич.