Гражданство РФ прекращено в отношении 5 тысяч бывших иностранцев за 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем у 5 тысяч бывших иностранных граждан за последние 3 года прекращено гражданство России. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам министра, основной причиной таких решений становились преступления.

"Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тысяч преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%", – сказал Колокольцев.

Он уточнил, что число иностранцев, принятых в российское гражданство, сократилось за год на треть.

"Действенным инструментом в повышении контроля за оформлением интеграционных статусов стал ряд законодательных новелл. В частности по предотвращению получения иностранцами права на проживание через фиктивные браки или отцовство. Как результат, в минувшем году с учетом новых оснований аннулировано в 5 раз больше разрешений на временное проживание и в 18 раз – видов на жительство. Количество отказов в выдаче последних возросло в 13 раз", – отметил глава МВД.

За 9 месяцев 2026 года в Россию въехало порядка 7,5 миллиона иностранных граждан. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 октября в стране находились около 6,5 миллиона мигрантов.

При этом доля занятых легальным трудом увеличилась с 45 до 50%. Еще 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, подчеркнул Колокольцев.

Ранее российского гражданства лишили семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья. По данным ФСБ, они проживали в шести регионах страны. Их действия создавали угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям.