Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 13:42

Политика

Гражданство РФ прекращено в отношении 5 тысяч бывших иностранцев за 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем у 5 тысяч бывших иностранных граждан за последние 3 года прекращено гражданство России. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам министра, основной причиной таких решений становились преступления.

"Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тысяч преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%", – сказал Колокольцев.

Он уточнил, что число иностранцев, принятых в российское гражданство, сократилось за год на треть.

"Действенным инструментом в повышении контроля за оформлением интеграционных статусов стал ряд законодательных новелл. В частности по предотвращению получения иностранцами права на проживание через фиктивные браки или отцовство. Как результат, в минувшем году с учетом новых оснований аннулировано в 5 раз больше разрешений на временное проживание и в 18 раз – видов на жительство. Количество отказов в выдаче последних возросло в 13 раз", – отметил глава МВД.

За 9 месяцев 2026 года в Россию въехало порядка 7,5 миллиона иностранных граждан. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 октября в стране находились около 6,5 миллиона мигрантов.

При этом доля занятых легальным трудом увеличилась с 45 до 50%. Еще 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, подчеркнул Колокольцев.

Ранее российского гражданства лишили семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья. По данным ФСБ, они проживали в шести регионах страны. Их действия создавали угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям.

"Московский патруль": в Москве осудили организаторов канала нелегальной миграции

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика