7 уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства РФ за угрозу нацбезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гражданства России лишены семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья за действия, создающие угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Выходцы проживали в шести регионах страны. В частности, житель Забайкальского края распространял призывы к противостоянию с правоохранительными органами и формировал негативное отношение к воинской службе у выходцев из стран ближнего зарубежья.

В свою очередь, житель Тамбовской области был активным членом региональной диаспоры, вдохновителем и сторонником идей превосходства нации и отстаивания интересов трудовых мигрантов силовым путем. Он также разделял идеи международного экстремистского движения.

Суд признал фигуранта виновным в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также двое жителей Хакасии распространяли националистические высказывания о русских и прививали ненависть к ним своим детям, в том числе запрещали им разговаривать на русском языке в образовательных организациях.

В Тверской области местный житель подозревается в экономических преступлениях. Он использовал банковские карты несовершеннолетних россиян, полученные незаконным путем, для проведения финансовых операций. Сейчас ведется проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

В Ивановской области местный житель спровоцировал массовую драку между приезжими из Центральной Азии и местным населением. Инцидент мог перерасти в межнациональный конфликт.

Кроме того, в Пермском крае местный житель пропагандировал идеи этнического превосходства. Он проявлял "пренебрежительное и потребительское отношение" к коренному населению России, а в диаспоре призывал к открытому противостоянию правоохранителям и отказу выполнять их законные требования.

Ранее в Москве сотрудники полиции приняли решение о прекращении гражданства России в отношении 28 человек. 17 случаев связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства. Помимо этого, с начала года отклонено 504 заявления о приеме в гражданство и 121 заявление о получении вида на жительство.

