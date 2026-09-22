В Москве за 8 месяцев лишили российского гражданства 28 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники полиции приняли решение о прекращении гражданства России в отношении 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника.

По словам главы управления, 17 случаев связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства. Помимо этого, с начала года отклонено 504 заявления о приеме в гражданство и 121 заявление о получении вида на жительство. Также в 572 случаях вид на жительство был аннулирован.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года уроженца Центральной Азии из Чебоксар лишили российского гражданства и запретили ему въезд в страну на 35 лет. Причиной стала пропаганда идеи превосходства таджикской нации над русским народом, которую мужчина осуществлял среди соотечественников.

Российское гражданство он получил в 2007 году и длительное время вел деструктивную работу среди представителей диаспоры: публично осуждал проведение специальной военной операции, агитировал соотечественников уклоняться от постановки на воинский учет, а также незаконно организовал молельную комнату на территории одного из городских рынков.

