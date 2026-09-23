Подросток по заданию неизвестных поджег АЗС и полицейский автомобиль в Красногорске

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

17-летний подросток по заданию неизвестных из мессенджера поджег заправочную колонку на АЗС и служебный автомобиль полиции в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленника удалось задержать. Волк отметила, что сначала подросток устроил возгорание на автозаправке, а затем поджег машину у опорного пункта участкового уполномоченного полиции. Оба пожара удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Во время опроса в присутствии законных представителей подросток рассказал, что неизвестные связались с ним через мессенджер и представились сотрудниками органов безопасности. По их указаниям он совершил поджоги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В МВД предупредили, что анонимные кураторы в мессенджерах намеренно вовлекают несовершеннолетних в преступления. В ведомстве также рекомендовали ознакомиться с алгоритмом действий в подобных ситуациях на сайте специального проекта "Выход 31".

Ранее в СК напомнили подросткам, что за теракты и диверсии предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может доходить до пожизненного лишения свободы. При поступлении подозрительных предложений от незнакомцев необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.