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23 сентября, 11:28

Происшествия

В Индии мужчину обезглавили из-за тайных отношений с замужней соседкой

Фото: 123RF.com/federicofoto

В индийском штате Ассам мужчина стал жертвой жестокого самосуда: его обезглавили из-за тайных отношений с замужней соседкой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Times of India.

Анил Раджгарх, который жил в пригороде Джорхата, пропал 7 сентября. Спустя четыре дня его останки обнаружили на берегу реки. Полиция задержала четверых подозреваемых 18 сентября. Ими оказались сосед погибшего Капил Кармакар, его супруга Анима, а также младший брат Капила и их друг.

По версии следствия, Раджгарх на протяжении нескольких месяцев тайно встречался с Анимой. В день исчезновения она позвала мужчину в уединенное место, где уже находились Капил и остальные подозреваемые.

Анима напала на Раджгарха и ударила его ножом по горлу, а остальные завершили расправу. Задержанные признали свою вину. В доме одного из них было обнаружено мачете, которое использовалось во время преступления.

Ранее сообщалось, что жителю Сочи предъявили обвинение в убийстве супруги и соседа на почве ревности. Трагедия произошла утром 19 сентября. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, она скончалась на месте.

После этого фигурант тем же ножом ударил соседа в область груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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