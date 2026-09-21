Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:55

Происшествия

В Индии подростки изнасиловали и убили 16-летнюю девушку

Фото: depositphotos/dechevm

Полиция Индии задержала четверых подозреваемых в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Week.

Тело школьницы нашли в ночь на 13 сентября в открытом поле в Северном Дели. Из-за начавшегося разложения лицо и живот были обезображены, также отсутствовала правая рука. Судмедэксперты зафиксировали не менее восьми ножевых ранений, рассказали журналисты.

По версии следствия, девушка пошла гулять с 17-летним знакомым. Он позвал с собой друзей, и какое-то время компания была вместе.

Затем молодые люди надругались над девушкой. Все подозреваемые в момент преступления были пьяны. Жертва пригрозила заявить в полицию о случившемся, после чего ее несколько раз ударили ножом, а тело бросили около кустов.

Среди задержанных трое несовершеннолетних. Один из подозреваемых отрицает свою причастность к преступлению.

Ранее в Индии девять мужчин насиловали школьницу в течение трех дней. Жертвой оказалась ученица 10-го класса. Девушку увезли при содействии ее знакомого, после чего подвергали сексуальному насилию. Восемь подозреваемых задержаны, еще один разыскивается.

Читайте также


происшествияза рубежом

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика