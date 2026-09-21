В Индии подростки изнасиловали и убили 16-летнюю девушку

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Полиция Индии задержала четверых подозреваемых в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Week.

Тело школьницы нашли в ночь на 13 сентября в открытом поле в Северном Дели. Из-за начавшегося разложения лицо и живот были обезображены, также отсутствовала правая рука. Судмедэксперты зафиксировали не менее восьми ножевых ранений, рассказали журналисты.

По версии следствия, девушка пошла гулять с 17-летним знакомым. Он позвал с собой друзей, и какое-то время компания была вместе.

Затем молодые люди надругались над девушкой. Все подозреваемые в момент преступления были пьяны. Жертва пригрозила заявить в полицию о случившемся, после чего ее несколько раз ударили ножом, а тело бросили около кустов.

Среди задержанных трое несовершеннолетних. Один из подозреваемых отрицает свою причастность к преступлению.

Ранее в Индии девять мужчин насиловали школьницу в течение трех дней. Жертвой оказалась ученица 10-го класса. Девушку увезли при содействии ее знакомого, после чего подвергали сексуальному насилию. Восемь подозреваемых задержаны, еще один разыскивается.