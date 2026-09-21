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21 сентября, 09:57

Происшествия

Жесткую посадку Ми-8 в Красноярском крае классифицировали как аварию

Фото: МАХ/"Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Жесткую посадку вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" в Красноярском крае классифицировали как аварию. Об этом Росавиация сообщила в своем канале в МАХ.

Вертолет выполнял санитарный рейс из Байкита и поздно вечером 20 сентября совершил жесткую посадку в 1,8 километра от поселка Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик, а изначально воздушное судно направлялось за больным ребенком.

Бортмеханика, врача и ребенка эвакуировали в Подкаменную Тунгуску на другом Ми-8 с поисково-спасательной группой. Оттуда их передали медикам и затем санитарным рейсом "КрасАвиа" доставили в Красноярск. Остальные члены экипажа оставшегося в Суломае вертолета остались в поселке.

Причины произошедшего установит Межгосударственный авиационный комитет при участии Красноярского МТУ Росавиации. Расследование проведут в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

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