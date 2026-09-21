Bloomberg: Европа тайно отправляет Украине оборудование для зимы

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Европейские страны тайно направляют Украине оборудование для подготовки к предстоящей зиме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По данным агентства, союзники уже вносят вклад, предоставляя имеющиеся у них ресурсы, в том числе запчасти для электростанций и отопительное оборудование. Собеседник пожелал сохранить анонимность, поскольку эти шаги носят непубличный характер.

Как отметили журналисты, Украина готовится к худшей за время конфликта зиме из-за ожидаемых ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране предстоит "очень тяжелая зима". По его словам, все будет зависеть от партнеров и самой Украины.

В свою очередь, глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус призвал украинцев готовиться к наихудшему сценарию предстоящей зимой. Он считает, что "легче точно не будет".