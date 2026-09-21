В Петербурге пенсионер отдал мошенникам золото и деньги на 100 млн рублей

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Пенсионер из Санкт-Петербурга лишился денег и золота на сумму более 100 миллионов рублей из-за мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

76-летний житель Фрунзенского района рассказал, что 25 мая его жене позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб, и потребовал передать деньги для проверки. Мужчину также убедили покупать золотые слитки и отдавать их курьерам.

С 25 мая по 7 августа потерпевший передал слитки общей массой 8 250 граммов и деньги. Общая сумма ущерба – более 102 миллионов рублей, включая личные накопления и заемные средства.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемую участницу схемы задержали в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области. По версии полиции, 22-летняя девушка была одним из курьеров. Остальные соучастники устанавливаются.

Ранее 76-летняя жительница Башкирии отдала аферистам 2,4 миллиона рублей, поверив в историю о взломе банковских счетов. Для передачи денег использовалась кодовая фраза с вопросом об известном поэте. В итоге сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого курьера, им оказался 26-летний молодой человек.

