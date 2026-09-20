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20 сентября, 16:02

Происшествия

Жительница Башкирии отдала мошенникам 2,4 млн руб после вопроса об известном поэте

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

76-летняя жительница Башкирии отдала аферистам 2,4 миллиона рублей, поверив в историю о взломе банковских счетов. Для передачи денег использовалась кодовая фраза с вопросом об известном поэте, сообщили в управлении МВД по региону.

Женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ее банка. Они заявили, что кто-то получил доступ к ее счетам, и убедили срочно перевести средства на "безопасный счет". Следуя указаниям, пенсионерка сняла наличные в размере 2,4 миллиона рублей.

Примечательно, что во время снятия средств сотрудник банка заподозрил, что клиентка может общаться с мошенниками, и провел с ней профилактическую беседу. Однако женщина ответила, что собирается потратить деньги на подарки для внучек. После этого пенсионерка передала наличные в пакете курьеру по кодовой фразе "Вы любите стихи Асадова?".

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого курьера – им оказался 26-летний молодой человек.

Ранее пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась свыше 12,5 миллиона рублей. Она стала жертвой различных проверок от якобы правоохранителей. Аферисты запугали женщину тем, что ее квартира продана, а деньги направлены на финансирование преступности.

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