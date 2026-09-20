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20 сентября, 17:49

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People: тело мужчины обнаружили в вентиляции кафе в США

Тело мужчины обнаружили в вентиляции кафе в США

Фото: 123RF.com/sawatburarat

Тело мужчины нашли в вентиляционной системе ресторана Walter’s Soul Food Cafe в Атланте, столице штата США Джорджия. Об этом сообщило издание People.

Тело частично свисало из вентиляционного отверстия на кухне заведения. Сотрудница ресторана рассказала, что видела только голову и руки погибшего, остальная часть тела находилась в вентиляционной трубе.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. В ходе опознания личность мужчины была установлена – им оказался 37-летний Террик Майерс. Причины, по которым он мог забраться в вентиляцию, неизвестны.

Ранее один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате падения вывески на христианском музыкальном фестивале в Западном Суссексе. По данным СМИ, 41-летний мужчина скончался на месте, пострадавших госпитализировали.

После случившегося организаторы приняли решение отменить трехдневный фестиваль. В графстве Восточный Суссекс в тот день был сильный ветер – порывы достигали 12,1 метра в секунду.

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