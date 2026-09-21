В США за педофилию арестовали 75-летнего мужчину, игравшего Санта-Клауса

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В американском штате Нью-Йорк за педофилию арестовали 75-летнего мужчину, игравшего Санта-Клауса на Рождество. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на People.

По версии следствия, мужчина по имени Кларенс Рассел пытался склонить ребенка к действиям сексуального характера. Пострадавшему было меньше 15 лет.

Подозреваемого хорошо знали жители северной части штата, поскольку он играл на праздниках для детей. Кроме того, Рассел выступал в парке развлечений Santa’s Workshop в поселке Норт-Поул. Главной достопримечательностью там является "Мастерская Санта-Клауса", которая открылась еще в 1949 году.

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