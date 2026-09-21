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21 сентября, 14:33

Происшествия

В США за педофилию арестовали 75-летнего мужчину, игравшего Санта-Клауса

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kennerpolice

В американском штате Нью-Йорк за педофилию арестовали 75-летнего мужчину, игравшего Санта-Клауса на Рождество. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на People.

По версии следствия, мужчина по имени Кларенс Рассел пытался склонить ребенка к действиям сексуального характера. Пострадавшему было меньше 15 лет.

Подозреваемого хорошо знали жители северной части штата, поскольку он играл на праздниках для детей. Кроме того, Рассел выступал в парке развлечений Santa’s Workshop в поселке Норт-Поул. Главной достопримечательностью там является "Мастерская Санта-Клауса", которая открылась еще в 1949 году.

Ранее суд в Карелии вынес приговор 48-летнему мужчине за растление 12-летней девочки. Преступления происходили летом и осенью 2024 года в одном из районов региона. Злоумышленник совершал в отношении несовершеннолетней развратные действия. Его приговорили к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.

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