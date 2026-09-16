Отсидевший за педофилию Сергей Никологорский хочет отсудить у государства 12,5 млн евро

Осужденный за растление несовершеннолетних Сергей Никологорский набирает детей в духовный лицей после освобождения, сообщили СМИ. Школу педофил обещает содержать на собственные средства, а также выплачивать стипендию в размере около 5 тысяч рублей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Особые требования к ученицам

Фото: телеграм-канал Mash

Осужденный за растление трех несовершеннолетних Сергей Никологорский, позиционирующий себя как "православный поэт", освободился после 12,5 года колонии. Теперь он объявил о возобновлении работы своего духовного лицея, сообщил телеграм-канал Mash.

Будущим ученицам мужчина обещает выплачивать ежемесячную стипендию в размере до 5 тысяч рублей. По словам Никологорского, финансировать проект он планирует из личных коммерческих доходов и средств от спонсоров, раскрывать имена которых отказывается.

Программа обучения включает уроки по религии, истории России, географии, психологии, литературе, поэзии и занятия шахматами. Поскольку в лицее не предусмотрено преподавание точных наук, заменить стандартное школьное образование он не сможет.

Что касается особенностей обучения, для учениц Никологорский установил особые требования, в частности, он запретил носить брюки, заявляя о намерении готовить девочек к роли благочестивых жен и невест. В качестве обязательной формы предлагаются русские сарафаны, восточные костюмы с шароварами или платья с длинными панталонами.

Как отмечают СМИ, сейчас Никологорский проживает один в поселке Никологоры Владимирской области, так как его взрослые дети разъехались, и рассчитывает на скорый приезд новых подопечных. На сегодняшний день родители трех дочерей изъявили желание отдать их в его лицей, сообщил бывший заключенный в интервью "Осторожно Media".

При этом мужчина отдает себе отчет в том, что тюремный срок в его биографии способен вызвать страх у людей. Кроме того, в разговоре с журналистами он выразил мнение, что государственную угрозу несет "педофобия", под которой он подразумевает проявление ненависти к подрастающему поколению. При этом любые насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних он назвал преступными.

Новость о лицее взволновала общественность. В частности, председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов призвал помешать бывшему осужденному открыть духовную школу, сообщает "Газета.ру".





Михаил Иванов председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Я с возмущением и глубоким отвращением узнал о том, что Сергей Никологорский, осужденный в 2015 году за растление трех девочек 11, 12 и 13 лет и отбывший 12,5 года строгого режима, снова набирает детей в свой так называемый "Благотворительный духовный лицей".

Он подчеркнул, что Никологорский прикрывается религией, чтобы вновь приблизиться к детям, поэтому активист призвал незамедлительно проверить действия бывшего зэка.

"По-отцовски поглаживал поверх одежды"

История Сергея Никологорского началась в 2013 году, когда пользователи Сети обратили внимание на объявление мужчины о наборе несовершеннолетних девочек в "Частный духовный центр". Блогеры смогли найти интернет-переписку Сергея и 15-летней Вареньки К., которой поэт писал далеко не самые пристойные строки, сообщила "Комсомольская правда во Владимире".

Позже следствию удалось установить, что мужчина завлекал несовершеннолетних деньгами, вещами, угощениями и подарками. А после под предлогом проведения уроков и игр совершал над ними развратные действия.

Чтобы подтвердить это, в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов допросили более 50 свидетелей, организовали около 10 экспертиз, исследовали свыше 200 фотографий, видеозаписей и других цифровых материалов. Потерпевшими оказались три девочки, которые на момент преступлений даже еще не получили паспортов. При этом по результатам комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы Никологорского признали вменяемым, а суд дополнительно обязал его проходить принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Однако "православный поэт" вину так и не признал. Относительно произошедшего у него своя версия: причиной уголовного преследования мужчина назвал "клевету и дискредитацию" со стороны матери одной из учениц, сообщали СМИ.

По словам Никологорского, в 2013 году он сильно влюбился в девочку, но из-за того, что она выражалась нецензурно, мужчина был вынужден прекратить с ней общение. Ведь русский православный поэт просто не мог позволить себе "целовать сквернословящие уста". Версию мужчины привело издание "Чеснок".

Осужденный также утверждал в разговоре с журналистами, что ему вменили "иные действия сексуального характера". В частности, говорилось, что он "не просто так присаживал" девочек на колени. Однако, по словам педофила, за таким поступком скрывалось лишь проявление отеческой заботы. Во время нее Сергей действительно "присаживал на колени, ласково, по-отцовски поглаживал поверх одежды".

Юная воспитанница подтвердила версию следствия. При этом, по словам Никологорского, девочка сделала это умышленно, чтобы спасти собственного возлюбленного.





Сергей Никологорский осужденный за растление несовершеннолетних У нее был парень 25-летний, с которым она, 12-летняя девчонка, целый год сожительствовала. Реально. Он ее лишил целомудренной чести. Он ее научил пить, курить, ругаться матом. Она с ним целый год жила с позволением, кстати, ее матери.

В разговоре со СМИ мужчина вспоминал и о годах заключения. Никологорский назвал их тяжелым испытанием, ведь на протяжении 12,5 года ему приходилось находиться "в окружении убийц, грабителей, насильников и других преступников, постоянно использовавших нецензурную брань". Теперь за свои страдания в колонии бывший заключенный собирается получить компенсацию от государства в размере 12,5 миллиона евро.

