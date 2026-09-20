В Дагестане автомобиль сбил пытавшегося перебежать дорогу мальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кизляре автомобиль сбил 3-летнего мальчика, пытавшегося перебежать дорогу. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции по Дагестану.

Инцидент произошел 20 сентября. По данным ведомства, 41-летняя женщина за рулем Lada Priora сбила ребенка, когда пыталась обогнать другую машину.

Мальчика госпитализировали с различными травмами. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее водитель грузовика сбил 8-летнего мальчика, который передвигался на механическом самокате. Авария случилась на Ореховом бульваре в Москве. Ребенка доставили в больницу. Прокуратура Южного административного округа столицы взяла на контроль доследственную проверку по факту ДТП.