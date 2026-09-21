Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У России нет споров с европейскими государствами, которые могли бы стать причиной серьезных разногласий. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем РФ категорически не согласна и не приемлет заявления лидеров "Национального движения" Франции Марин Ле Пен и Журдана Барделлы о том, что Москва якобы угрожает Парижу, чтобы изменить его политику.

"Россия не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе. Об этом неоднократно говорил президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что РФ никого не шантажирует.

Ранее российский президент призвал западные страны жить дружно. В противном случае России "придется отвечать". Внешних угроз меньше не становится, однако Москва готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству, подчеркнул глава государства.