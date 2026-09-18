МИД РФ выразил обеспокоенность заигрыванием Запада с ядерным оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заигрывание Запада с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность. Об этом директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников сообщил на брифинге.

Дипломат отметил, что Балтийское море на протяжении десятилетий оставалось стабильным и мирным регионом. Однако, после того как страны НАТО решили усилить свою оборону, оно перестало быть таковым. По словам Масленникова, аналогичный процесс уже начинается в Арктике.

"И очередным штрихом здесь, в этой картинке, скорее мрачной, скажем так, чем обладающей какими-то перспективами, стало недавнее присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию. И это вслед за тем, как летом Хельсинки снял ограничения на ввоз в страну ядерного оружия, по крайней мере, в мирный период", – цитирует Масленникова ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках этого подхода Париж увеличит запас ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по сдерживанию.

Позднее Финляндия присоединилась в французской инициативе по ядерному сдерживанию в Европе. При этом финский лидер Александр Стубб уточнил, что страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.