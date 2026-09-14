Стубб заявил, что Финляндия не будет размещать у себя ЯО в мирное время

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Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, несмотря на присоединение к французской инициативе продвинутого ядерного сдерживания. Об этом президент страны Александр Стубб сообщил в соцсети Х.

"Французская инициатива не заменяет и не пересекается с ядерным сдерживанием в рамках НАТО. Первоочередная задача Финляндии – действовать как часть НАТО и Европейского союза", – пояснил он.

14 сентября Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. Как указали в финском министерстве обороны, это решение будет иметь важное значение для безопасности на континенте.

Предложенный Францией подход предполагает увеличение запаса ядерных боеголовок. При этом европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по сдерживанию. К французской доктрине присоединятся также Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания, отметил лидер Франции Эммануэль Макрон.