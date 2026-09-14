Илья Соболев обратился к Кате Голден после скандала с шуткой на свадьбе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Шоумен Илья Соболев обратился к модели Кате Голден (настоящее имя – Екатерина Мясникова. – Прим. ред.) после того, как его шутка о ее груди вызвала волну критики в соцсетях. Он опубликовал обращение на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Поводом для конфликта стал эпизод на свадьбе, где выступал Соболев. Тогда он предложил гостям пройтись по импровизированному подиуму, сопровождая дефиле своими комментариями. Когда перед публикой появилась Катя Голден, комик пошутил, что она "только в начальной стадии формирования груди, но женщина уже сочная".

Сначала модель никак не отреагировала на слова ведущего, однако позже заявила, что они ее обидели, и опубликовала видео с эпизодом в своем блоге, подписав его: "Шутка плоская, как и грудь".

После публикации ролика пользователи начали критиковать Соболева и призывать отменить его, а также вспомнили о других случаях, когда, по их мнению, комик допускал оскорбительные шутки.

В ответ шоумен записал обращение и объяснил, что на свадьбе выполнял свою работу ведущего – развлекал гостей. По его словам, реакция самой Голден и остальных присутствующих, которые улыбались и смеялись, показывала, что его слова были восприняты именно как шутка.

"Девочки-комментаторы разглядели в этом какое-то унижение и начали тыкать в меня гадкими словечками, неприятными шутками. Для меня это очень странно", – заявил Соболев.

Он попросил Голден объяснить подписчицам, что произошедшее было всего лишь шуткой. При этом тем, кто продолжит приглашать его вести свадьбы, шоумен пообещал "стопроцентную комедию", добавив, что ее последствия могут проявиться уже в соцсетях.

Ранее стало известно, что комик Екатерина Вяликова и артист Алексей Шальнов поженились. Радостной новостью девушка поделилась в личном блоге, опубликовав свадебный снимок. На фото Вяликова позирует в кружевном платье с букетом подсолнухов, рядом – новоиспеченный супруг в белой рубашке с необычным длинным воротником.