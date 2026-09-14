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14 сентября, 14:14

Наука

В США ученые предупредили о нехватке воды для крупных городов на Луне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Запасов воды на Луне может оказаться недостаточно для строительства и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских ученых.

Астроном Смитсоновской астрофизической обсерватории Мартин Элвис и астрофизик, специалист по устойчивому развитию космоса Джонатан Макдауэлл подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. В наиболее благоприятном сценарии город с населением около миллиона человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за два года.

Даже если перерабатывать 98% воды – такую эффективность сейчас используют на Международной космической станции, – ресурса хватит приблизительно на столетие. По мнению ученых, этого срока недостаточно, чтобы оправдать масштабные инвестиции в создание подобной инфраструктуры.

При этом значительно меньшее поселение сможет пользоваться лунной водой без серьезных ограничений. Если на Луне будут жить около тысячи человек, то расход ресурсов останется относительно безопасным – по численности такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период.

При увеличении числа жителей до 100 тысяч потребуется экономить воду. Макдауэлл отметил, что существующие физические ограничения не позволят сделать лунное общество настолько полноценным и многочисленным, каким его часто представляют.

Ранее сообщалось, что 22 сентября Венера достигнет пика яркости – ее можно будет увидеть сразу после заката. Для наблюдений жителям столицы рекомендуют выбрать место с открытым западным горизонтом. В этот период Солнце будет освещать около 22% обращенной к Земле стороны Венеры, однако из-за близкого расположения видимый диск планеты увеличится. В телескоп она будет выглядеть как тонкий серп.

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