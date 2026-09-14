В США ученые предупредили о нехватке воды для крупных городов на Луне

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Запасов воды на Луне может оказаться недостаточно для строительства и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских ученых.

Астроном Смитсоновской астрофизической обсерватории Мартин Элвис и астрофизик, специалист по устойчивому развитию космоса Джонатан Макдауэлл подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. В наиболее благоприятном сценарии город с населением около миллиона человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за два года.

Даже если перерабатывать 98% воды – такую эффективность сейчас используют на Международной космической станции, – ресурса хватит приблизительно на столетие. По мнению ученых, этого срока недостаточно, чтобы оправдать масштабные инвестиции в создание подобной инфраструктуры.

При этом значительно меньшее поселение сможет пользоваться лунной водой без серьезных ограничений. Если на Луне будут жить около тысячи человек, то расход ресурсов останется относительно безопасным – по численности такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период.

При увеличении числа жителей до 100 тысяч потребуется экономить воду. Макдауэлл отметил, что существующие физические ограничения не позволят сделать лунное общество настолько полноценным и многочисленным, каким его часто представляют.

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