Две стоящие за атаками на РФ хакерские группировки попали в перечень террористов

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Хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, которые совершали кибератаки на Россию и Белоруссию, включены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

В конце июля Верховный суд РФ признал эти группировки экстремистскими организациями. Они совместно проводили кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки, а также для смены действующей государственной власти неконституционным путем.

Ранее Минюст России включил в перечень нежелательных организаций на территории страны шесть структур из Грузии, США, Германии и Италии.

До этого столичный суд ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ). В 2021 году представители организации сообщили о полном прекращении работы, однако юридически она продолжала существовать.