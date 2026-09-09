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09 сентября, 14:54

Политика

Суд в Москве заочно обвинил экс-главу ГУР Украины Буданова в военных преступлениях

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller (Кирилл Буданов, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Мосгорсуд на закрытом заседании заочно обвинил экс-начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в применении запрещенных средств и методов ведения войны и утвердил решение о его аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

В августе 2026 года Басманный суд заочно арестовал Буданова. Мосгорсуд оставил это решение без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ранее Буданова как минимум дважды заочно арестовывали в Москве по обвинению в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд заочно арестовал его по обвинению в организации терактов в России. В том же году Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест по обвинению в совершении 104 преступлений по статье "Террористический акт".

Ранее суд заочно приговорил бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также о распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ.

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