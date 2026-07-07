Командиры ВСУ получили пожизненные сроки за убийство 93 человек в Мариуполе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Несколько командиров ВСУ получили пожизненные сроки за убийство 93 человек в Мариуполе, сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

Речь идет о командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимире Баранюке, его заместителях Дмитрии Кармянкове и Виталии Ярошенко, а также о командире 501-го батальона морской пехоты Николае Бирюкове.

Суд установил, что в результате их действий погибли 93 мирных жителя, а также на 81 гражданского было совершено покушение на убийство. Помимо этого, повреждения получили 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.

Российские военнослужащие задержали злоумышленников, при этом Кармянков и Бирюков частично признали свою вину. Каждого из обвиняемых приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее суд вынес обвинительный приговор в отношении шести граждан Украины, признанных виновными в жестоком обращении с военнопленными. Установлено, что в период с марта по май 2022 года Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко, находясь на территории Харьковской области, причиняли российским военнослужащим множественные телесные повреждения. Всем фигурантам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

