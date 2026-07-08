В Минэнерго заявили о реализации мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым

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Российские власти реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Уточняется, что министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания с властями полуострова обсудил реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры региона. Само министерство, в свою очередь, держит ситуацию на постоянном контроле.

Кроме прочего, министерство оперативно решает логистические вопросы для удовлетворения потребностей местного населения и экономики Крыма в топливе.

Ранее дизельное топливо и высокооктановый бензин появились в свободной продаже на 8 заправках в Севастополе. При этом ограничение на покупку топлива продолжает действовать. На одну машину можно получить не более 20 литров.

Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, указывали в Минпромторге РФ. Действующие меры сказываются только на логистике, в частности, речь идет о процессе заправки транспортных средств, используемых для доставки товаров.

