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08 июля, 17:14

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Трамп: удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование на Украине

Удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование на Украине – Трамп

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование конфликта. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь завершить конфликт", – заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома добавил, что Россия меняет свои условия, необходимые для урегулирования.

Трамп также поделился планами провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что российский лидер добивается скорейшего завершения конфликта на Украине.

Вместе с тем Вашингтон не ставит перед собой никаких крайних сроков в вопросе достижения мирного решения. Однако Штаты будут работать над гарантиями безопасности Киеву.

Ранее президент США заявил, что на урегулирование конфликта на Украине настроены как Москва, так и Киев. Однако, по данным СМИ, Украина отвергла мирный план американского лидера.

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