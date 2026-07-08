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08 июля, 18:11

Транспорт

Тематический поезд ко Дню семьи, любви и верности запущен на Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Новый тематический поезд компании VK запущен на Сокольнической линии метро ко Дню семьи, любви и верности, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он будет курсировать по этой ветке в течение шести месяцев. Состав из пяти вагонов посвящен сервисам, которые помогают людям общаться, учиться, отдыхать и оставаться на связи с близкими.

В вагоне сервиса "VK Музыка" можно занять место для любителей определенного жанра и включить подборку музыки, в вагоне "VK Видео детям" поручень используется как ростомер, а в вагоне сервиса VK Play перемещаться по вагону предлагается с помощью импровизированной клавиатуры. В вагоне "VK Образование" можно посмотреть оригинальную схему метро.

"Каждый из пяти вагонов посвятили определенному направлению развития ведущей российской площадки. Именно эта социальная сеть была в числе первых, где появились официальные страницы транспортного комплекса Москвы", – напомнил Ликсутов.

Например, на протяжении нескольких лет вместе с компанией были организованы восемь выступлений популярных артистов на площадках проекта "Музыка в метро". Заммэра подчеркнул, что это первый поезд в столичном метро, который полностью посвящен отечественной цифровой экосистеме.

Новый состав оформили в фирменном стиле: пассажиров встречают реакции-смайлики и эмодзи-стикеры, а темная и светлая темы оформления сопоставляются с поездкой по тоннелю и выездом на поверхность на надземной станции "Воробьевы горы".

"В День семьи, любви и верности мы хотим напомнить пассажирам: технологии созданы для людей и помогают сохранять то, что важнее всего", – рассказал директор по стратегическому партнерству компании Дмитрий Уваров.

При этом на станциях "Чистые пруды", "Кропоткинская", "Воробьевы горы" и "Сретенский бульвар" можно сделать памятные фотографии с любимыми и сохранить их с помощью технологии моментальной печати. Также на станции "Китай-город" можно увидеть добрые послания пользователей VK для пассажиров метрополитена.

Ранее обновленный тематический поезд, посвященный Вологодской области, начал курсировать по Калужско-Рижской линии метро Москвы. В его вагонах пассажиры узнают о главных туристических местах региона. Например, о том, где можно посмотреть на памятник Ивану Грозному и посетить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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