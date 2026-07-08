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08 июля, 18:50

Транспорт

Глава Минтранса Никитин назвал ситуацию в гражданской авиации России контролируемой

Фото: depositphotos/Shebeko

Ситуация в российской гражданской авиации остается контролируемой, несмотря на уменьшение привычного запаса топлива. Такое заявление сделал глава Минтранса Андрей Никитин во время совещания кабмина с Владимиром Путиным.

По словам министра, спрос на перевозки остается стабильным.

"Всего с января по май российскими авиакомпаниями перевезено 39 миллионов 540 тысяч человек", – рассказал Никитин.

Он добавил, что процент мест в самолете, на которые были проданы билеты, держался на уровне практически 90%. При этом пассажирооборот превысил показатель прошлого года, он составил 106,57 миллиарда пассажиро-километров.

Транспортный комплекс в стране функционирует слаженно, ключевые узлы продолжают работать в обычном режиме, заключил глава Минтранса.

Также Никитин на совещании затронул тему Крыма. Он подчеркнул, что министерство делает все для обеспечения полуострова топливом. В частности, ведомство работает по этому вопросу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Проблемы с бензином и дизелем возникли на полуострове в конце мая. Ближе к концу июня в республике была приостановлена продажа топлива за наличный и безналичный расчет.

Горючее стали давать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма. Сейчас ситуация по-прежнему остается напряженной.

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