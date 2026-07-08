Пара из Смоленской области рассказала о своем знакомстве на московской ярмарке

Фото: департамент торговли и услуг

В преддверии Дня семьи, любви и верности фермеры из Смоленской области Андрей и Марина, представляющие продукцию на московских ярмарках, рассказали историю своего знакомства и помолвки на одной из столичных площадок. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг.

Московские ярмарки представляют собой уникальный формат, выходящий за рамки обычной торговли. Особая атмосфера площадок, где граница между покупателем и продавцом стирается, позволяет людям находить друзей, партнеров со схожими интересами и даже вторую половину.

Именно последнее и случилось с предпринимателями из Смоленска, которые выращивают улиток и привозят на столичные ярмарки продукцию более чем 20 хозяйств Смоленщины, выступая в роли региональных агроагрегаторов.

Пара познакомилась в Гагарине, а обручилась в Отрадном. Причем, по словам мужчины, место для помолвки было выбрано не случайно. Для Андрея оно стало особенным, так как здесь они с Мариной часто работали вместе.

Размер кольца он узнал еще под Новый год, но сделал это нестандартно. Мужчина подарил возлюбленной серебряное кольцо с неограненными алмазами, которое было ей велико. В разговоре он как бы случайно спросил, какой размер подошел бы для безымянного пальца, и так узнал, что ей нужен 17-й. Марина ничего о его планах не подозревала.

Андрей поделился, что хотел, чтобы эмоции Марины и окружающих были искренними. Так и случилось: организаторы проекта и постоянные клиенты, знакомые с парой, тепло разделили этот момент.

Свадебное торжество предприниматели планируют провести этим летом на собственной ферме в Гагарине Смоленской области. Событие они намерены сделать ярким и запоминающимся. В числе гостей окажутся все, кто их поддерживал.

К новоиспеченной паре на ярмарки в Коптеве и Отрадном горожане приходят за домашними заготовками: квашеной капустой, бочковыми огурцами, а также за медом, иван-чаем, натуральными соками и сыродавлеными маслами.

В их ассортименте также представлены козий и овечий сыры, сулугуни и моцарелла, а в мясном отделе – сырокопченое мясо, карпаччо, пастрома и фермерский шпик. Любители сладкого, в свою очередь, могут приобрести смоленскую пастилу и знаменитые печатные пряники с изображениями Успенского собора и памятника героям 1812 года.

Ценителям домашней кухни и экономии времени предлагаются полуфабрикаты, включая пельмени ручной лепки, котлеты, фрикадельки, чебуреки, сырники, блины с начинками и вареники. Там же можно найти и готовые блюда: кордон-блю, котлеты по-киевски, ленивые голубцы и куриный бифштекс.

Монорегиональный формат ярмарок позволяет небольшим хозяйствам объединяться на одной площадке. Это упрощает логистику, а бесплатные торговые места дают фермерам возможность выйти на столичный рынок без значительных затрат. Как показывает история Андрея и Марины, такие ярмарки не только привлекают покупателей, но и могут стать местом знакомства для будущих партнеров.

Ранее стало известно, что с начала лета на столичных ярмарках было куплено свыше 50 тонн клубники. Первые партии ягод фермеры с юга РФ начали привозить на прилавки московских ярмарок уже в мае. В июне клубнику стали завозить и из Центральной России, где в условиях дневной жары и прохладной ночи выращивается сочный и сладкий плод.