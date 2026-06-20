Более 50 тонн клубники купили на московских ярмарках с начала лета

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свыше 50 тонн клубники было куплено на столичных ярмарках с начала лета. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Первые партии ягод фермеры с юга РФ начали привозить на прилавки московских ярмарок уже в мае. В июне клубнику стали завозить и из Центральной России, где в условиях дневной жары и прохладной ночи выращивается сочный и сладкий плод.

Фермер Нина Кирсанова из Тамбовской области привозит на ярмарку, расположенную на улице Лескова, "ананасовую" клубнику с цветочным ароматом, а также проверенные временем сорта "виктория" и "московская". Она рассказала, что пик сезона приходится на середину июня, так как при достатке солнца ягода вырастает крупной и душистой.

Из Тульской области клубнику на ярмарку у станции метро "Спортивная" привозит Федор Настас. Он пояснил, что самый сладкий сорт клубники – "земляничная".

"В июне, когда солнца уже много, у выращенных в открытом грунте плодов вкус получается совсем другим, более насыщенным", – уточнил Настас.

Для выращивания клубники нужен тщательный уход. Ягоды поливают с помощью распылителей, увлажняя и почву, и листья. Урожай собирают ранним утром, пока не высохла роса, благодаря чему ягода дольше будет упругой.

Клубнику собирают раз в два дня, чтобы не допустить перезревания. После завершения сезона, который длится примерно 1–1,5 месяца, кусты обрезают и готовят к новому циклу.

Покупателям при выборе клубники порекомендовали смотреть на внешний вид: ягода должна быть равномерно окрашенной, без бледных участков у плодоножки, упругой и с ярко выраженным ароматом. Мятые, подгнившие или "потекшие" плоды не советуют покупать. Хранить продукцию стоит в холодильнике не более 2 суток, а мыть – прямо перед употреблением.

На данный момент клубника является самой популярной ягодой на московских ярмарках. Спрос на эту продукцию продолжает расти.

Ранее стало известно, что гости столичных ярмарок выходного дня в период с 15 мая по 14 июня приобрели 215 тонн овощей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались огурцы – их купили свыше 53 тонн.

При этом количество помидоров составило свыше 38 тонн, а капусты – почти 28 тонн. Также в топ-10 вошли кабачки, которые в этом году появились рано. Москвичи и гости столицы смогли приобрести свыше 3 тонн этого овоща.

