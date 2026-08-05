Партнер миллиардера Трабера Даниленко не признал вину по делу об убийстве депутата

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Партнер миллиардера Ильи Трабера Владимир Даниленко не признал вину по делу об убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.

Даниленко задержали в середине июня по делу о заказных убийствах. Речь шла об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра.

Следователи заподозрили Трабера в организации преступления, а также указали, что Даниленко может быть его подельником.

Позже суд отправил Трабера под стражу на 2 месяца. Ему предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

По тем же статьям арестовали Даниленко, а также еще одного подельника бизнесмена Саида Саладинова и предполагаемого исполнителя преступления Алисултана Надирбекова.

Позднее Трабер подавал апелляционную жалобу об отмене ареста, однако Мосгорсуд ее не удовлетворил. Бизнесмен останется в СИЗО до 17 августа.