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17 июня, 23:06

Происшествия

Миллиардер Трабер арестован по обвинению в убийстве депутата в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца миллиардера Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Также суд по аналогичным статьям арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова. Как пояснял ранее агентству участник процесса, оба фигуранта проходят по делу об убийстве депутата Александра Петрова. Кроме того, по этому же делу был задержан партнер Трабера – Владимир Даниленко.

Трабера задержали по делу об убийстве депутата Петрова в среду, 17 июня. СМИ писали, что следственные органы считают его замешанным в организации преступления. Уточнялось, что дело несколько лет стояло на месте, однако недавно следователи получили новую информацию.

Петров был убит 24 октября 2020 года, он находился в своем доме в поселке Великое под Выборгом. Следствие считает, что мужчину убили из снайперской винтовки. Он скончался на месте ЧП от полученных ранений.

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