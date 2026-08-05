NASA проследит за падением ступени ракеты SpaceX на Луну

Фото: nasa.gov

NASA планирует проконтролировать ситуацию с использованной верхней ступенью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая в ближайшее время столкнется с поверхностью Луны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ожидается, что ступень упадет на спутник Земли в среду, 5 августа, в районе кратеров Эйнштейна и Белла. В агентстве отметили, что столкновение будет трудно отслеживаемым с планеты, однако не представляет для нее угрозы, благодаря тому, что космические объекты на регулярной основе падают на поверхность Луны, в основном из-за отсутствия атмосферы.

По расчетам специалистов, ступень ракеты создаст кратер шириной около 18 метров и глубиной примерно 3,6 метра, выбросив пыль и камни.

"Для сравнения, схожие по импульсу метеороиды падают на Луну примерно каждые шесть дней, поэтому лунная поверхность постоянно поглощает такие удары", – отметили в NASA.

При этом, по информации британской вещательной корпорации BBC, столкновение уже могло произойти. В результате количество созданных человеком объектов на поверхности Луны увеличилось до 3 тысяч, их общий вес составляет около 190 тонн.

Старт американской ракеты-носителя Falcon 9 с лунным модулем "Синий призрак" (Blue Ghost) состоялся в январе 2025 года. Корабль был запущен с космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Отмечалось, что ракета должна доставить на Луну научно-техническое оборудование в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Прилунение было запланировано на 2 марта.

Однако из-за солнечной активности и гравитационных воздействий верхняя ступень ракеты вернулась к спутнику вместо того, чтобы сгореть в атмосфере Земли или упасть в океан. Представители NASA заверяли, что утилизация космических объектов на Луне является технически допустимой и безопасной.