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05 августа, 12:12

Общество

Сотрудники Московского НПЗ в 13-й раз сдали кровь в рамках "Дня донора"

Фото: Сергей Отрошко

Работники Московского нефтеперерабатывающего завода в 13-й раз подряд приняли участие в благотворительной акции "День донора". Мероприятие прошло при поддержке Центра крови Федерального медико-биологического агентства России и программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Участниками акции стали 100 человек. Собранные компоненты крови направят в лечебные учреждения для оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Регулярная сдача крови и плазмы позволяет врачам своевременно проводить жизненно важные процедуры.

Директор Центра крови ФМБА России Ольга Македонская отметила, что участие волонтеров завода имеет большое значение для системы здравоохранения.

"Их осознанность, готовность прийти на помощь и системный подход к донорству не только пополняют запасы крови, но и формируют культуру взаимопомощи в обществе. Каждая донорская акция – это доброе дело, которое напрямую спасает человеческие жизни", – подчеркнула Македонская.

Один из участников акции, волонтер МНПЗ Дмитрий Максимов, рассказал, что сдает кровь на предприятии не первый год. По его словам, это способ по-настоящему позаботиться о людях и дать шанс на выздоровление.

Ранее сообщалось, что перечень бесплатных обследований при диспансеризации расширили в России. Теперь при диспансеризации пациенты смогут сдать анализы, которые позволят раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них – проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови.

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