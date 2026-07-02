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02 июля, 09:59

Общество

Перечень бесплатных обследований при диспансеризации расширился в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Перечень бесплатных обследований при диспансеризации расширили в России​. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

Теперь при диспансеризации пациенты смогут сдать анализы, которые позволят раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них – проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови.

Вместе с тем для женщин в диспансеризацию репродуктивного здоровья включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Баланин отметил, что таким образом повысится эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний.

Еще одним нововведением стала программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Как указал председатель фонда, она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода в ранние сроки беременности, избегая при этом рисков, связанных с инвазивными процедурами.

Также с 1 сентября россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления лечащего врача. Чаще всего такое обследование назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов.

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