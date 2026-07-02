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02 июля, 10:42

Политика

Памфилова предупредила о возможных провокациях и диверсиях на думских выборах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Враги России планируют совершить информационные диверсии и провокации во время сентябрьских выборов в Госдуму. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, эти шаги будут направлены на то, чтобы "посеять рознь, посеять раздражение, недоверие, озлобленность внутри нашего общества, дискредитировать предстоящие выборы".

Ранее Владимир Путин дал обещание защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего воздействия и манипуляций. Он подчеркнул, что голосование пройдет в установленные сроки.

Выборы разного уровня пройдут в России 20 сентября. Граждане РФ должны будут избрать 450 депутатов: 225 по федеральному избирательному округу и 225 в одномандатных избирательных округах.

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