В Киеве поражен завод прицелов для бронетехники ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям на территории Украины и поразили цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве. Предприятие занималось выпуском прицелов для бронетехники ВСУ и комплектующих БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России.

Также российскими силами были атакованы предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

"Поражено в городе Киеве <...> одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными БпЛА "Магура УА", а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами", – говорится в сообщении.

Также был нанесен удар по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП "Антонов", которое является основной производственной базой на Украине, и складу горюче-смазочных материалов предприятия "Киев-3". Последнее обеспечивает поставки топлива для частей ВСУ.

Кроме того, российские военные атаковали предприятие ООО "Радионикс" в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет – проект "Клон".

Ранее ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" атаковали в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области логистический центр, который украинские военные использовали для доставки и хранения БПЛА и их составляющих. Кроме того, российские военные воспользовались "Геранями" для удара по используемому в интересах ВСУ железнодорожному локомотиву в районе населенного пункта Славное Кировоградской области.