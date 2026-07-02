ВС РФ нанесли ответный массированный удар по Украине

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки вышеуказанные объекты оказались поражены. Для нанесения удара вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, а также БПЛА.

В министерстве отметили, что данный удар был нанесен в качестве ответа на террористические действия Украины, в рамках которых киевский режим атаковывал гражданские объекты России.

Ранее военные с помощью беспилотников "Герань" поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. По данным Минобороны РФ, данные объекты использовались в интересах украинских войск с целью доставки и хранения БПЛА и их комплектующих.

