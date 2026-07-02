Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:53

Политика

Российские военные поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы РФ с помощью беспилотников "Герань" поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, данные центры использовались в интересах украинских войск с целью доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

Ранее российская армия освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях – Украинское и Копани соответственно. Операцию по взятию контроля над первым селом провели бойцы, служащие в подразделениях группировки войск "Север".

Военные РФ также атаковали "Геранями" логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где хранились дроны дальнего действия и комплектующие к ним, а также оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика