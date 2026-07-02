Российские военные поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы РФ с помощью беспилотников "Герань" поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, данные центры использовались в интересах украинских войск с целью доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

Ранее российская армия освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях – Украинское и Копани соответственно. Операцию по взятию контроля над первым селом провели бойцы, служащие в подразделениях группировки войск "Север".

Военные РФ также атаковали "Геранями" логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где хранились дроны дальнего действия и комплектующие к ним, а также оружие для нанесения ударов вглубь территории России.