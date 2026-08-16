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16 августа, 06:57

Общество

Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 16 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируются в Москве в воскресенье, 16 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов тепла, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 15 градусов, по области – до плюс 12 градусов.

На следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется погода с температурой 20–27 градусов, переменная облачность и кратковременные дожди. Температура будет близка к климатической норме, а дожди – кратковременными и небольшими.

Между тем синоптики сообщили о завершении купального сезона в Московском регионе. По словам специалистов, летняя погода в Москве сохранится, хотя температура воздуха будет меняться по синусоиде.

В воскресенье в Москве потеплеет до 25 градусов

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