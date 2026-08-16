Собянин: средства ПВО сбили еще десять беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще восемь дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 38 вражеских беспилотников.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.