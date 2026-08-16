16 августа, 03:52Мэр Москвы
Собянин: 12 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще 12 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, к месту падения обломков дронов уже прибыли сотрудники спецслужб. Они устанавливают возможные последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО перехватили еще десять дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 50 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.