Онищенко: молодость заканчивается в 35 лет

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Молодость длится до 35 лет, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

"Сейчас у нас официально считается, что молодость – это до 35 лет, научная молодость (возраст молодых ученых – Прим. ред.) – 39 лет", – отметил Онищенко.

Он допустил, что при росте средней продолжительности жизни эти возрастные границы могут быть пересмотрены.

Для продолжительной и активной жизни академик посоветовал больше времени уделять любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за здоровьем.

Ранее в Минздраве напомнили, что негативно на продолжительность жизни влияют злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, неправильное питание, курение, а также дефицит овощей и фруктов.

В частности, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5–6 лет у мужчин и примерно на столько же у женщин. При этом отказ от таких напитков способен продлить жизнь на тот же срок.