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30 сентября, 10:53

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NBC: рэпер P. Diddy тратит тысячи долларов в месяц на привилегии в тюрьме

Рэпер P. Diddy тратит тысячи долларов в месяц на привилегии в тюрьме

Фото: AP/Invision/Donald Traill

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, тратит тысячи долларов в месяц, чтобы сохранить привычный образ жизни в тюрьме в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на других заключенных исправительного учреждения.

По словам источников, рэпер платит другим осужденным за приготовление разнообразной еды, уборку, стирку и даже китайский массаж. Для P. Diddy убирают туалет перед посещением и застилают постель.

Кроме того, утверждается, что музыкант пользуется телефонами для соцсетей, покупает у сокамерников антидепрессант, известный своим эффектом сильного улучшения настроения, а в выходные распивает элитный алкоголь, запасы которого якобы пополняет охрана учреждения. Деньги за услуги поступают на счета заключенных с внешних счетов.

Представитель рэпера заявил, что из-за пристального внимания СМИ к рэперу "обычную тюремную жизнь" уже воспринимают как новость.

P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда.

Отмечалось, что если бы его признали виновным по всем эпизодам, то он мог бы получить пожизненное заключение, однако он был признан виновным только в транспортировке людей для занятия проституцией. За это ему назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Дата его освобождения была назначена сначала на 15 апреля 2028 года, затем перенесена на 23 февраля, после чего снова изменилась. Теперь рэпер должен выйти из колонии 24 января 2028 года.

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