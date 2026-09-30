Столичные врачи спасли пациентку с кистой урахуса

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Московские врачи спасли пациентку с кистой урахуса. Женщину много лет беспокоили боль и выделения из области пупка, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациентка прибыла в ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова из другого региона. После обследования врачи диагностировали у женщины кисту урахуса – редкую врожденную аномалию. Это полость с жидкостью, которая формируется в нижней части живота между пупком и мочевым пузырем. В норме урахус зарастает еще до рождения, однако, если этого не происходит, может образоваться киста.

Как отметил заведующий отделением урологии Тимур Биктимиров, сложность операции заключалась в длительном хроническом воспалении. За годы болезни у пациентки образовалось множество рубцов и спаек, затронувших соседние органы, что значительно усложняло хирургическое вмешательство.

Врач-уролог Андрей Зинухов добавил, что специалистам удалось полностью удалить кисту и урахус, устранив источник хронического воспаления и сохранив нормальную работу мочевого пузыря.

Операция прошла успешно. Уже через несколько дней пациентку выписали в хорошем состоянии.

Пациентка выразила искреннюю благодарность врачам и всему персоналу больницы. По ее словам, все сотрудники проявили искреннюю доброжелательность и заботу. Она также отметила, что они помогли ей справиться с проблемой, которая мучила ее на протяжении 15 лет.

Ранее врачи во Владивостоке удалили женщине миому размером с футбольный мяч. Пациентку экстренно доставили в больницу из-за сильной боли – ей было сложно говорить. По словам врачей, если бы она перетерпела боль, опухоль могла привести к онкологии.