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30 сентября, 12:08

Происшествия

Опубликовано видео из самолета Flydubai, где произошла драка пилотов

Видео: MAX/SHOT

В Сети появилось видео, снятое, предположительно, в салоне самолета Boeing-737 авиакомпании Flydubai, где произошла драка пилотов. Видеозапись распространили СМИ.

На кадрах слышны крики и заметна паника среди пассажиров. Очевидица рассказала журналистам, что случившееся напоминало теракт. По ее словам, крики в лайнере не прекращались около двух часов.

"Пилота ранили ножом, мы видели много крови. Самолет полностью потерял управление, мы думали, что сейчас разобьемся, и кричали", – сказала женщина.

Инцидент с самолетом Flydubai произошел 30 сентября. Лайнер следовал из Дубая в Тель-Авив, когда подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого самолет пропал с радаров.

Позднее борт приземлился в Саудовской Аравии. Причиной случившегося названа драка пилотов, один из которых, по данным СМИ, был русским, а второй – украинцем. Согласно одной из версий случившегося, кто-то из них вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов, а другой вступил с ним в драку.

При этом одна из пассажирок уточнила, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом, но ситуацию взяли под контроль. Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта.

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