Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:17

Происшествия

Пассажиров сняли с рейса Казань – Новосибирск из-за конфликта

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Пассажиров сняли с авиарейса Казань – Новосибирск из-за конфликта, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

Кадры конфликта были опубликованы в соцсетях. Ссора началась из-за того, что 36-летний житель Новосибирской области выбросил чемодан 34-летней жительницы Подмосковья из багажного отделения при подготовке к рейсу.

По данным ведомства, между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. На замечания пассажиров, бортпроводников и предупреждение командира самолета они не реагировали. В результате командир решил снять их с борта.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителей и доставили их в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани. После проведения медосвидетельствования в отношении женщины составлены административные протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и о мелком хулиганстве. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Ранее российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна выставили из самолета в Лос-Анджелесе. Он должен был вылететь в Филадельфию на турнир борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). Причиной высадки стало то, что команда спортсмена нарушила правила поведения на борту.

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва устроила дебош на борту

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика