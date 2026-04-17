17 апреля, 10:37

Российского бойца UFC Царукяна сняли с рейса в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/arm_011

Российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна выставили из самолета авиакомпании American Airlines в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию журналиста Адама Зубайраева в соцсети Х.

Инцидент случился 16 апреля. Спортсмен должен был вылететь в Филадельфию на турнир борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), в рамках которого у него был запланирован бой с Юрайей Фейбером. Однако, как уточнил журналист, бойца сняли с рейса из-за нарушения правил поведения на борту членами его команды.

"Кто-то пользовался телефоном во время взлета, а второй человек открыл столик. Из-за этого Арман и двое его друзей были выдворены с рейса", – подчеркнул Зубайраев.

Ранее российского бойца Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей. В СМИ заявляли, что спортсмен находился в аварийном ряду. Стюардесса якобы обратилась к нему с вопросом, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае ЧС. Однако Нурмагомедов не сразу понял, что от него хочет женщина, и начал спорить. В ответ на предложение пересесть в другое место Нурмагомедов отказался.

Позже спортсмен заявил о провокации и рассказал, что он "сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться". По его словам, сотрудница экипажа была груба в разговоре.

