Собянин: уничтожен еще один БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на российскую столицу в пятницу, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву началась утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 23 дрона.

На этом фоне в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.