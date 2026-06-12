Собянин: сбит один беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Специалисты экстренных служб находятся на месте падения фрагментов дрона.

Атака беспилотников на столицу началась утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 22 БПЛА.

На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

